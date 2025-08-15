Ведется согласование маршрутов и вопросов, связанных со строительством необходимой наземной инфраструктуры

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число маршрутов проекта по беспилотной доставке "Воздушная переправа" в Якутии достигнет 20 в следующем году. Об этом сообщил на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов.

"Двести рублей стоит отправить посылку. <…> В принципе, пока это еще не окупает эту историю, но мы до осени должны запустить еще шесть таких рейсов. В следующем году будет около двадцати таких регулярных рейсов", - сказал он.

Семенов отметил, что сейчас ведется согласование маршрутов и вопросов, связанных со строительством необходимой наземной инфраструктуры - небольших "дронопортов" площадью десять на десять метров.

В июле в Якутии заработала первая беспилотная доставка. Как сообщал глава Якутии Айсен Николаев, между Якутском и поселком Нижний Бестях (расположен на противоположной стороне реки Лены) начал работу новый сервис по доставке малогабаритных грузов с помощью беспилотников. Заказы можно оформлять через местный маркетплейс. Дроны перевозят посылки весом до 10 кг, а время полета составляет до 15 минут. По состоянию на 1 августа были выполнены 192 вылета, общее время полета - 2 384 минуты в воздухе (39,7 часа). Всего 143,5 кг груза доставлено.

Проект реализован якутскими инновационными компаниями при поддержке технопарка "Якутия" и регионального фонда развития инноваций.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума "Беспилотные системы: технологии будущего".