В программе мероприятия запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, а также федеральный конкурс инноваций для стартапов, инженеров и IT-компаний, работающих в сфере строительства, ЖКХ и умного города

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Участниками III Международного форума "Ребус 2025: Цифровизация. Инфраструктура" с учетом онлайн-формата мероприятия станут более 7 тыс. человек. Форум пройдет 18 и 19 августа в Казани, сообщили ТАСС организаторы.

"Участие в форуме примут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тыс. спикеров. С учетом онлайн-формата мероприятия общее количество его участников превысит 7 тыс. гостей. В 2025 году участниками форума, помимо представителей строительных компаний, госструктур и архитекторов, станут также и IT-специалисты", - говорится в сообщении.

В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, а также федеральный конкурс инноваций для стартапов, инженеров и IT-компаний, работающих в сфере строительства, ЖКХ и умного города.

Участники форума обсудят вопросы цифровизации и ее влияние на развитие городов и агломераций, инвестиции в развитие цифровизации. Темами для обсуждения станут цифровая платформа для автоматизации процессов управления поставками на градостроительных проектах, цифровизация и искусственный интеллект для инвестиций в области энергетики, вопросы привлечения частных инвестиций в проекты цифровизации публичной инфраструктуры.

"На площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В рамках дискуссий будут обсуждаться вопросы перезагрузки девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовки профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения", - сообщают организаторы.

В рамках форума также пройдут Международный камп АрхиTECH 2025 "Город как код: программируемая урбанистика", "Битва искусственных интеллектов" с практической сессией и воркшопом. В Присутственных местах казанского Кремля состоится цикл мероприятий, посвященных сохранению архитектурного и культурного наследия.