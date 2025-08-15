Также предусмотрено оснащение спецклассов школ региона современным оборудованием и мебелью

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Действующие в Луганской Народной Республике школы до 2030 года намерены оснастить современными системами безопасности и охватить большинство из них картами школьников. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"Есть стандарты оснащения школ, начиная от ограждения территории, у нас действительно одна из самых крупных проблем - это отсутствие ограждений на большинстве объектов. По нормативам Луганской Народной Республики это не было обязательно. <…> Сейчас в ремонтируемых школах, конечно, везде устанавливаются двухметровые заборы. Это система контроля доступа - установка турникетов. <…> Это до 2030 года программой социально-экономического развития будет постепенно налаживаться", - сказал он на брифинге в Доме правительства в Луганске.

Кусов добавил, что программой социально-экономического развития региона также предусмотрено оснащение спецклассов школ региона современным оборудованием, мебелью.

"Есть модель карты школьника [которую также начали внедрять в ЛНР]. <…> У каждого школьника есть личная карточка, и он пользуется этой карточкой и для прохода в школу, и, например, для заказа питания - платного или бесплатного", - добавил он.

Глава регионального Минобразования уточнил, что карта школьника - это и пропуск в объект, и платежное средство, которое возможно пополнять, в том числе используя ее для оплаты проезда в общественном транспорте. Проект запущен Сбером и уже работает в тестовом режиме в нескольких учебных учреждения Луганска. По его словам, карту школьника до 2030 года намерены внедрить в большинстве образовательных организаций республики.