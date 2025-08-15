В Ростове-на-Дону 70 жильцов поврежденных домов подали документы на выплату

Юридическая помощь была оказана 100 жителям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Более 70 жильцов многоквартирных домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, подали документы на получение единовременной выплаты, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Провел внеочередное заседание КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС), посвященное ликвидации последствий вчерашнего происшествия. <…> Поступило 72 пакета документов на единовременную выплату, 100 жителям была оказана юридическая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

14 августа в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА были повреждены многоквартирные дома. По последним данным, 15 человек пострадали, повреждения получили 33 здания, повреждены окна и балконы. В тот же день власти города ввели режим ЧС на месте поврежденных домов. Более 200 их жильцов эвакуировали, власти города развернули пункт временного размещения на базе местной школы, организована работа оперативного штаба, ведется обследование домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.