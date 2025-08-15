Новый законопроект Минтруда предусматривает учет периодов службы в страховом стаже ополченцев ДНР и ЛНР, а также участников частных военных компаний

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минтруд России предложил уравнять ополченцев Донбасса и участников частных военных компаний с мобилизованными и добровольцами в части учета стажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минтрудом подготовлен законопроект, который предусматривает учет периодов службы в страховом стаже ополченцев ДНР и ЛНР, а также участников частных военных компаний по аналогии со служащими по призыву и добровольцами", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что "в настоящее время период службы мобилизованных и добровольцев засчитывается в страховой стаж". При этом период непосредственного участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании засчитывается в страховой стаж как год за два.

"Одновременно в двойном размере участникам СВО, служащим по призыву и добровольцам, начисляется пенсионный коэффициент - за полный календарный год периодов участия в специальной военной операции он составляет 3,6", - пояснили в Минтруде. Аналогичные нормы предлагается распространить на граждан, принимавших участие в ополчении ДНР и ЛНР, а также "граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России".

"Планируется, что действие данных норм будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", - добавили в пресс-службе.