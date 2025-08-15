Из 60 учреждений среднего профессионального образования в регионе останется 37

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 20 колледжей, действующих в Луганской Народной Республике, присоединились к более крупным учреждениям среднего профессионального образования (СПО) в рамках проводимой в регионе реорганизации по укрупнению учебных учреждений. Об этом сообщил министр образования и науки региона Иван Кусов.

"Уже процесс запущен, все решения приняты, реорганизация практически состоялась. Из 60 учреждений [СПО] останется 37. То есть 23 колледжа присоединены к другим, более, скажем, головным образовательным организациям", - сказал он на брифинге в Доме правительства в Луганске.

Кусов отметил, что укрупнение колледжей позволит им привлечь дополнительное финансирование из федбюджета, "включиться в программу ремонтов". По его словам, данной реорганизации предшествовала большая подготовительная работа, а студенты и педагоги "нигде не увидели напряженности и сложностей".

Глава Минобразования ЛНР также сообщил, что в течение учебного года в республике намерены укрупнить школы. На данный момент власти региона готовят всю необходимую документацию. В большей степени данное укрупнение предполагает слияние школ и детсадов. "На самом деле, кроме того, что объединяют юрлица, это действительно неплохой опыт, когда формируется единое образовательное пространство. И ребенок, по сути, с ясельной группы может до выпускного класса находиться в одной организации "бесшовно". То есть не требуется переходить из садика в школу. Школьные педагоги могут, собственно, готовить к себе этих ребят в класс, понимая, кто к ним придет", - рассказал он.

23 января Кусов сообщал, что Минобразования ЛНР разрабатывает программу для объединения школ с небольшим количеством обучающихся, это позволит обеспечить их учителями профильных предметов.