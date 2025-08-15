Они будут изданы в рамках проекта для первоклассников и второклассников "Мой Дагестан. Край, в котором я живу"

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана на выпуск учебных пособий "Мой Дагестан. Край, в котором я живу" выделили порядка 200 млн рублей. Об этом сообщило правительство Дагестана.

"Правительство республики выделило около 200 млн рублей на выпуск учебных пособий "Мой Дагестан. Край, в котором я живу". Соответствующее распоряжение о финансировании выпуска учебных пособий и рабочих тетрадей в рамках проекта "Мой Дагестан. Край, в котором я живу" подписал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023-2024 учебном году в Дагестане по инициативе главы региона Сергея Меликова запущен уникальный проект для первоклассников и второклассников "Мой Дагестан. Край, в котором я живу".

"За прошедший учебный год педагоги и школьники прошли обучение в рамках данной программы с целью приобщения к культуре и истории своего края, воспитания в духе уважения и сохранения своих традиций и обычаев.

Новые построенные школы также получат специальные учебные пособия и рабочие тетради для школьников, содержание которых было обновлено и расширено по результатам апробации проекта. Учебный комплект не имеет аналогов в стране", - добавили в правительстве республики.