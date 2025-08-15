Министр Республики Северная Осетия - Алания по национальной политике и внешним связям Алан Багиев отметил, что среди приезжающих на учебу есть в том числе граждане стран Африки, Юго-Восточной Азии и Закавказья

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Около 7 тыс. иностранных граждан зарегистрированы в Северной Осетии, из которых 1,5 тыс. - студенты вузов. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр Республики Северная Осетия - Алания по национальной политике и внешним связям Алан Багиев.

"Всего в республике зарегистрированы порядка 7 тыс. иностранцев, из них свыше 1,5 тыс. - учащиеся вузов, остальные - трудовые мигранты", - сказал Багиев.

По его словам, среди приезжающих на учебу есть в том числе граждане стран Африки, Юго-Восточной Азии и Закавказья. "Я поднял последние списки иностранных студентов, которые у нас есть, там и африканские государства, и Юго-Восточная Азия. Из Закавказья приезжают обучаться у нас, это Армения, Грузия, Азербайджан", - добавил министр.