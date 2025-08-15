Минтруд предложил снизить в 2026 году долю иностранных работников в РФ

В сфере розничной торговли алкоголем и табаком ее могут свести до нуля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минтруд предложил в 2026 году снизить допустимую долю иностранных работников в России, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком она может быть сведена до нуля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России предлагает снизить долю иностранных работников в 9 видах экономической деятельности по сравнению c показателями, установленными в прошлом году. В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком", - говорится в сообщении. Соответствующий проект постановления разработан министерством с учетом предложений регионов и отраслевых ведомств и размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Как отмечают в пресс-службе, "документом предлагается ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50%, в 2025 году она составляла не более 80%". При этом "в сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение составит не более 40%, ранее было до 50%".

Также, сообщает Минтруд, предлагается снизить долю и в сферах обслуживания населения. "В организациях общепита не менее половины рабочих мест теперь должно быть предоставлено сотрудникам с российским гражданством, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было", - говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается ограничить трудоустройство мигрантов в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, сократив их долю с 15% до нуля. "При этом в сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток уже действует полный запрет на иностранных работников, нулевой показатель сохранится и на 2026 год", - добавили в Минтруде.

Региональные особенности

Проектом постановления также предлагается установить региональные особенности в 29 субъектах России, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности снижается. Среди них: Удмуртская Республика, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.

Проект постановления подготовлен в соответствии с положениями федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом предложений регионов, проработанных с социальными партнерами субъектов, а также отраслевых ведомств. Допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан России.