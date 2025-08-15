Проект "Уполномоченный на результат" был запущен в апреле 2025 года

ПЯТИГОРСК, 15 августа./ТАСС/. Пять участников стали победителями и будут трудоустроены, еще 35 пройдут стажировку по итогам кадровой программы аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Уполномоченный на результат" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Уполномоченный на результат" был запущен в апреле 2025 года для того, чтобы у подростков от 14 до 18 лет была возможность познакомиться с правозащитной деятельностью и попробовать себя в реальных задачах. За несколько месяцев 1 334 участника выполнили более 3 тыс. поручений аппарата уполномоченного по правам ребенка: анализировали юридические дела, законодательство, готовили фоторепортажи, создавали презентации, систематизировали информацию. В результате 150 ребят из 82 регионов собрали на Всероссийском форуме "Машук", они стали участники образовательной программы в Центре знаний "Машук".

"Мы должны были трудоустроить в аппарат официально троих ребят. После собеседования я поняла, что я не могу выбрать троих, и мы увеличили эту квоту до пяти", - сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Участники, помимо образовательной программы, также посетили мастер-классы по созданию презентаций подготовке к публичным выступлениям, открытые лекции о том, как не сгореть на экзамене и понимать себя и окружающих людей.

"Программа "Уполномоченный на результат" — это не просто важный шаг, а стратегический проект по формированию кадрового резерва будущих защитников детства. Центр знаний поддерживает эту инициативу и видит свою миссию в том, чтобы обеспечить участников программы необходимыми компетенциями, знаниями и инструментами для их эффективной работы. В рамках программы мы объединили в Центре порядка 150 подростков, заинтересованных в активном участии в правозащитной деятельности. Мы уверены, что совместными усилиями закладываем прочный фундамент для развития института уполномоченных по правам ребенка и повышения качества защиты детства в стране", - сказал генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков.