Новым мягким инвентарем оснащены 160 дошкольных учреждений региона

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики с начала года обновили инвентарь 160 детских садов, это почти 50% от их общего числа в регионе. Об этом сообщил министр образования и науки региона Иван Кусов.

"В этом году была небольшая программа грантовая: 160 детских садов оснастили. Обновили матрасы, одеяла, полотенца, то есть мягкий инвентарь, подушки - практически в половине детских садов. <…> На следующий год тоже планируем из регионального бюджета попробовать дать заявку в федеральный бюджет на учебное оборудования для дошкольных учреждений", - сказал он на брифинге в Доме правительства в Луганске.

Кусов добавил, что для поднятия престижности профессий власти республики занимаются оснащением современным оборудованием мастерских колледжей ЛНР в рамках программы социально-экономического развития региона.