Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнения в Пакистане

Президент РФ пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил руководству Пакистана телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, которая адресована президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру республики Шахбазу Шарифу.

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли по меньшей мере 146 человек, десятки пострадали. Серьезно повреждены около 30 жилых домов, во многих районах разрушена транспортная инфраструктура, пострадали базовые станции, в связи с чем возникли перебои с мобильной связью.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.