МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) представить предложения по расширению программы "Университет предпринимателей", а также по развитию формата совместных организаций, направленных на разработку и коммерциализацию результатов инновационной деятельности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно c автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" подготовить представить предложения по масштабированию программы "Университет предпринимателей" и развитию формата совместных организаций, создаваемых образовательными организациями высшего образования, научными организациями и субъектами предпринимательской деятельности в целях разработки и коммерциализации результатов инновационной деятельности", - сказано в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Срок реализации поручения - до 1 октября. Ответственными за исполнение назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Ранее на ПМЭФ в пресс-службе АСИ сообщали, что "Университет предпринимателей", совместный проект агентства и департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, заработает с 1 сентября 2025 года. По программе университета начнут готовить предпринимателей, которые хотят разрабатывать и выводить на рынок свои уникальные продукты. При этом ключевым элементом Университета станут мастерские известных российских бизнесменов, где они, используя научные наработки и инфраструктуру вузов-партнеров, таких как МФТИ, "Сколтех", ВШЭ, МИСИС и других, будут работать вместе со студентами над созданием новых бизнес-проектов.