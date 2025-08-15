Путин поручил оценивать вузы по числу трудоустроенных студентов

Поручение дали правительству РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ организовать учет результатов эффективности вузов и колледжей на основе числа студентов, которые нашли работу. Поручения были даны по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел 18-21 июня.

"Организовать на системной основе учет результатов национальных рейтингов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по трудоустройству выпускников при оценке эффективности деятельности образовательных организаций", - указано в перечне.