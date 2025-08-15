Причиной стали сообщения об отказах во въезде из-за якобы возникающих сложностей в идентификации малолетних детей

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в турецком черноморском городе Трабзон рекомендовало россиянам с детьми временно воздержаться от поездок в Грузию из Турции через КПП Сарп на фоне сообщений об отказах во въезде из-за якобы возникающих сложностей в идентификации малолетних детей.

"С 15 августа в генеральное консульство РФ в Трабзоне поступают многочисленные обращения от граждан России, въезжающих в Грузию из Турции через пропускной пункт Сарп. Жалобы сводятся к тому, что сотрудники, осуществляющие пограничный контроль на грузинской стороне, массово отказывают во въезде в Грузию малолетним детям, объясняя это тем, что фотография ребенка в российском загранпаспорте сделана несколько лет назад, и по этой причине они якобы затрудняются идентифицировать ребенка", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

Диппредставительство напомнило, что в российских консульских учреждениях можно оформить новый паспорт ребенку - гражданину РФ, однако эта процедура для малолетних детей, как правило, занимает около 14 дней. "В этой связи во избежание непредвиденных трудностей настоятельно рекомендуем, по возможности, временно воздержаться от поездок с детьми через данный пропускной пункт", - отмечается в сообщении.