В Дагестане приостановили работу детсада из-за нарушения санитарных норм

Временно закрыть дошкольное учреждение постановил районный суд региона

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Нарушение санитарных норм стало причиной приостановки работы детского сада "Алфавит" в Дагестане. Временно закрыть дошкольное образовательное учреждение постановил Кировский районный суд региона, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по республике.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан обратилось в суд с иском к ДОЧУ "Детский сад "Алфавит" об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по постановлению суда руководству детского сада будет необходимо оборудовать индивидуальные зоны и игровые площадки, заменить пятиуровневые кровати на двух- и трехуровневые, создать доступную среду для людей с ОВЗ и оборудовать раздельные входы и выходы в пищеблоке.