Это будут сделано за счет федеральной субсидии

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Минобразования Луганской Народной Республики в 2026 г. за счет средств федеральной субсидии намерено на 100% обеспечить школы региона учебниками, полностью соответствующими федеральной программе. Об этом сообщил министр образования и науки региона Иван Кусов.

По его словам, с 2022 года в рамках шефской помощи школы региона регулярно получали учебники, однако часть из них, в условиях обновления школьных программ, уже не соответствует федеральным требованиям.

"Обновлялся федеральный перечень учебников, разрабатывались новые федеральные государственные учебники, и по новым программам, по новым требованиям, в общем-то, подлежат обновлению большинство учебников, которые сейчас есть на руках. <…> Это касается биологии, математики -многих предметов. <…> Сейчас мы ожидаем решения вопроса о выделении целевой субсидии на учебники. Надеемся, что в следующем году мы этот вопрос в полном объеме решим", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Кусов подчеркнул, что нарушения законодательства со стороны Минобразования ЛНР нет, поскольку учебники, не соответствующие федеральным требованиям в полной мере, могут "доживать на руках" еще три года.