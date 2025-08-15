Первые проекты в рамках подписанных документов стартуют в 2025-2026 учебном году

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сеченовский (Первый московский государственный медицинский) университет планирует реализовывать учебные и научные программы совместно с Кыргызско-Российским Славянским университетом (КРСУ). Об этом свидетельствует меморандум о намерениях, подписанный в рамках Кыргызско-российского экономического форума, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

"Университеты будут реализовывать совместные образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета, развивать академическую мобильность студентов и преподавателей, проводить объединенные научно-практические мероприятия и издавать учебную литературу. Также в планах - разработка инновационных проектов и создание российско-кыргызских исследовательских групп", - отметили в пресс-службе.

Первые проекты в рамках подписанных документов стартуют уже в 2025-2026 учебном году.

Проректор Сеченовского университета Роман Алиев отметил, что партнерство с КРСУ позволит укрепить академические связи между Кыргызстаном и Россией и создать устойчивую платформу для подготовки высококвалифицированных специалистов в области медицины и смежных наук. Ректор КРСУ Сергей Волков подчеркнул, что этот шаг открывает для студентов университета новые возможности для профессионального роста, а для преподавателей - площадки для научного обмена и внедрения передового опыта.