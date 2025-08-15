Также необходимо обучение школьников и студентов правилам работы с беспилотниками, используемыми в различных сферах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Обучение школьников и студентов правилам работы с беспилотными летательными аппаратами, используемыми в различных сферах, создание новых отечественных производств БПЛА и всех комплектующих для них, поддержка технологического предпринимательства необходимы субъектам России для продвижения в национальном рейтинге "дронификации" и развития отрасли в целом. К таким выводам пришли в ходе пленарной сессии в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего" представители региональных органов власти.

Рейтинг "дронификации" российских регионов был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Методика ранжирования включает две ключевые составляющие: уровень возможностей региона для массового внедрения беспилотных аппаратов и потенциал применения новых технологий в различных секторах экономики. Всего в первом пилотном расчете приняли участие 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов федерации.

"Мы же говорим о кратном взрывном росте в будущем, ближайшем использовании беспилотных летательных аппаратов. <...> Сегодня так же, как грамоте, мы должны научить всех пользованию беспилотными летательными аппаратами. И не только использованию в смысле игрушек, а правилам поведения, умению коммуницировать, знаниям правил использования, их безопасного использования. Это то, что нам предстоит сделать, и это наша главная задача", - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

При этом производство БПЛА и необходимых ему комплектующих, как отметил заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов, важно создавать в российских регионах. Он отметил, что при производстве беспилотных летательных аппаратов необходимо учитывать климатические и географические особенности субъектов страны - в частности, большие расстояния и низкие температуры. Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков считает, что развитию отрасли в первую очередь способствует увеличение количества тестовых полетов.

Говоря о национальном рейтинге "дронификации" губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что он должен учитывать эффективность применения БПЛА при решении различных задач. "Здесь не только количество дронов важно, но и технологий, разработанных для беспилотной отрасли. <…> Уровень поддержки инновационной и научной среды технологического предпринимательства - мы просто обязаны на это смотреть, на научно-образовательную базу. Имеет ли он центры компетенции микроэлектроники", - добавил он, обратив также внимание на необходимость унификации управления БПЛА, так как она позволит оптимизировать обучение пилотов.

