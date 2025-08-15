Законопроект также должен включать в себя меры, повышающие гибкость рынка труда

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал Госдуме рекомендацию разработать законопроект, который позволит усовершенствовать трудовое законодательство в части регулирования сверхурочной деятельности. Рекомендация была дана по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел 18-21 июня.

Законопроект также должен включать в себя меры, повышающие гибкость рынка труда. Ответственными за выполнение задачи назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства РФ Михаил Мишустин. Они должны будут отчитаться о проделанной работе 1 октября.