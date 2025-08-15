Маршрут, длина которого около 5 км, будет включать восемь локаций города, тесно связанных с историей ВОВ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Велофестиваль "Дорогами города тыла" в Иванове, который будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, соберет свыше 4 тыс. участников.

"В этом году велофестиваль "Дорогами города тыла" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В центре внимания - подвиг земляков, которые работали в тылу в тяжелые военные годы", - рассказали организаторы, добавив, что фестиваль соберет свыше 4 тыс. участников.

Маршрут, длина которого около 5 км, будет включать восемь локаций города, тесно связанных с историей Иванова в годы войны. Участники проедут по улицам, названным в честь героев войны, мимо известных памятников конструктивизма и мемориалов, посвященных вкладу местных жителей в Победу. Также организаторы подготовили перфомансы, которые расскажут о жизни города в военные годы.

Отмечается, что запланированы два заезда, один из которых будет семейный - в нем примут участие семьи с детьми. Вторую колонну составят только взрослые велосипедисты. Организатором фестиваля является центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области при поддержке правительства Ивановской области.