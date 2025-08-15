По оценке телекомпании, невербальное общение двух президентов на Аляске "едва ли можно было назвать холодным"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Невербальное общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе первых минут встречи в Анкоридже (штат Аляска) не указывало на какую-либо прохладу в отношениях между ними. На это обратила внимание телекомпания CNN.

По ее оценке, "язык тела [двух лидеров] на Аляске едва ли можно было назвать холодным". Телекомпания, в частности, указала на то, что Трамп несколько раз похлопал в ладоши при приближении к нему Путина, после чего они вместе проследовали к лимузину, находясь в котором, глава российского государства улыбнулся. Помимо этого, перед началом переговоров президенты улыбались несколько раз.