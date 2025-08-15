В Москве впервые пройдут добрые выходные "Город неравнодушных"

Посетителей ждет выставка животных из приютов и благотворительная ярмарка

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Добрые выходные "Город неравнодушных", гостей которых ждет выставка-пристройство животных из приютов и благотворительная ярмарка, впервые пройдут в Москве 16 и 17 августа в сквере по Олонецкому проезду.

"На добрых выходных гостей будут ждать животные из городских приютов. Участники смогут познакомиться с питомцами, а если возникнет взаимная симпатия, можно будет забрать животное прямо с площадки и подарить ему новый дом. Будущих хозяев ожидают больше 60 собак и свыше 40 кошек", - сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Важной частью программы добрых выходных станет благотворительная ярмарка. Посетители смогут приобрести оригинальные товары, сделанные руками подопечных некоммерческих организаций: игрушки, сувениры, украшения, керамику, одежду, открытки и многое другое. Все собранные средства будут направлены на поддержку тяжелобольных детей, людей с ОВЗ, животных и всех тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, для всех желающих подготовлены различные активности, например, творческие мастер-классы для взрослых и детей. Гости также смогут сделать пожертвование в пользу животных, находящихся в приютах с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Для этого надо будет подойти к тематическому стенду и отсканировать QR-код, сделать доброе дело поможет координатор. Гости также смогут ближе познакомиться с различными направлениями благотворительности и выбрать то, что им ближе в ходе теста "Перекресток решений".