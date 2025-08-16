Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь и температура до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.