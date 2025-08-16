Правоприменительная практика противодействия телефонному мошенничеству становится более системной, подчеркнул член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. После обращений Общественной палаты (ОП) РФ в прокуратуру по жалобам граждан, пострадавших от кибермошенников, правоохранители стали возбуждать уголовные дела не только по составу мошенничество, но и по составу неправомерный доступу к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если год назад следственные органы возбуждали уголовные дела по факту хищения средств у граждан, пострадавших от действий телефонных мошенников только по статье 159 Уголовного кодекса РФ, то после ряда обращений в органы прокуратуры по жалобам граждан следственные органы МВД стали возбуждать уголовные дела также и по составу части 1 статьи 272 Уголовного кодекса, а именно неправомерный доступ охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации", - сказал Машаров.

Таким образом, по его словам, правоприменительная практика противодействия телефонному мошенничеству становится более системной. "Это очень важное для формирования комплексной системы противодействия преступным сообществам телефонных мошенников событие, так как во время общения граждан с мошенниками, первые называют код от портала госуслуг после которого происходит перехват контроля учетной записи и далее уже начинается оформление кредитов и займов на потерпевшего", - пояснил юрист.

По его мнению, в связи с тем, что такие деяния также стали преследоваться правоохранителями, неотвратимость наказания по этим статьям станет катализатором снижения количества ИТ-специалистов, задействованных в преступных схемах организованных сообществ мошенников.