Как сообщил замдиректора ФИЦ ФТМ Олег Пыклик, строительство планируется на территории около 140 га, прилегающей к ФИЦ, в микрорайоне Нижняя Ельцовка

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) рассматривает строительство научно-образовательного кампуса стоимостью свыше 75 млрд рублей вместе с индустриальным партнером- компанией "РТ-Строительные технологии" (дочернее предприятие "Ростех"), сообщил ТАСС замдиректора центра Олег Пыклик.

Ранее создание медицинского научно-образовательного кластера Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) в районе инновационной и научной деятельности "СмартСити" (ныне "Интерград") в Новосибирской области оценивалось в сумму более 20 млрд рублей. В интервью в июне губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал ТАСС, что строительство района планируется начать в 2026 году.

"Постановление правительства регламентирует деятельность индустриального партнера, <...> который часть финансирования, до 50%, берет на себя. <...> Они вышли на нас, узнав о наших научных разработках, и предложили вот такую схему. Работу [по подготовке проекта] мы уже ведем", - сказал собеседник агентства.

По словам Пыклика, объем инвестиций в проект предварительно оценивается в свыше 75 млрд рублей. Разработка проекта составит 830 млн рублей. Строительство планируется на территории около 140 га, прилегающей к ФИЦ, в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Он подчеркнул, что все медицинское обслуживание будущего микрорайона центр берет на себя. Проект рассчитан на семь лет, до 2032 года.

Кампус ФИЦ ФТМ будет включать научный и логистический комплексы, клинику на 500 коек, учебно-лабораторные корпуса с помещением вивария, производственные помещения, межотраслевой технопарк, жилье для молодых ученых. Также на его территории планируется обустроить научно-исследовательский центр по повышению квалификации и обмену опытом на 2,5 тыс. участников, куда будет входить конгресс-центр и гостиница. Кроме этого, предполагается создание спорткомплекса по традиционным видам спорта, кибер-арены и школы для одаренных детей на 800 мест.

ФИЦ ФТМ был создан в 2018 году и объединил четыре института, имеющих серьезные научные достижения во областях медико-биологической науки и клинической медицины. В центре ведут исследованию по созданию новых технологий использования биохимических молекул для диагностики заболеваний, применения средств доставки лекарств, разработке новых способов реабилитации.