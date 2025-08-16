Китай и Белоруссия возглавили топ стран для обучения по обмену студентов из РФ

Всего в 2024-2025 учебном году в зарубежные страны для обучения по обмену или стажировки отправились 10 043 российских студента

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Китай и Белоруссия стали самыми популярными странами для стажировок и обучения по обмену российских студентов на 31 декабря прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"Топ пять стран исходящей академической мобильности (стажировки, обучение по обмену) российских студентов на 31 декабря 2024 года: Китай - 9 285 студентов, Белоруссия - 3 667, Казахстан - 2 090, Узбекистан - 1 304, Киргизия - 1 017 студентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также отметили, что всего в 2024-2025 учебном году в зарубежные страны для обучения по обмену или стажировки отправились 10 043 российских студента.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил ТАСС, что российские студенты, обучающиеся в вузах Запада, часто сталкиваются с дискриминацией по ряду признаков. По его словам, Минобрнауки оказывает содействие желающим вернуться на Родину россиянам в восстановлении в отечественных университетах.