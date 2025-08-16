Глава российского государства поручил кабмину и АСИ предоставить предложения по обеспечению доступа образовательных организаций к данным цифровой платформы "Инвенторус" до 1 октября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам посещения выставки участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшихся 3 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства поручил кабмину и Агентству стратегических инициатив (АСИ) предоставить предложения по обеспечению доступа образовательных организаций к данным цифровой платформы "Инвенторус" до 1 октября.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева до 1 декабря предоставят российскому лидеру доклад, в котором должны быть отражены предложения по рациональному использованию водных ресурсов, оказанию государственной помощи организациям, специализирующимся на производстве робототехники, а также по подготовке информационных материалов по вопросам самореализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Доклад также будет содержать предложения по поддержке проектов промышленного дизайна, комплексного плана мероприятий по охране земель, реализации программы роботизации и дополнительного финансирования проекта "Экологическое благополучие".

В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что АСИ совместно с ВЭБ.РФ поручено подготовить доклад о ходе реализации проектов, поддержанных на форуме "Сильные идеи для нового времени" до 15 декабря. Ответственной за доклад также назначена Чупшева.