Эти оценки должны способствовать исправлению, считает советник директора Луганского учебно-воспитательного комплекса №50 имени А. В. Федорчука

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Оценки за поведение, которые с 1 сентября 2025 года экспериментально вводятся в некоторых субъектах России, должны способствовать исправлению, а не наказанию учащихся. Таким мнением с ТАСС поделилась советник директора Луганского учебно-воспитательного комплекса №50 имени А. В. Федорчука Анна Титаренко.

"Что касается санкций для тех, кто получит плохие оценки за поведение, то о них говорить пока преждевременно. Как инструмент можно проводить беседы с педагогами и родителями. Важно отметить, что наши меры не должны превращаться в наказание - это возможность для улучшения и исправления. На то и проводится эксперимент, чтобы получить обратную связь и понять, как лучше использовать эти оценки", - сказала она.

Луганская Народная Республика стала одним из пилотных регионов по введению оценок за поведение. По словам эксперта, это нововведение охватит не все школы субъекта, что позволит мониторить влияние и эффективность пилотного проекта.

Титаренко напомнила, что оценивать поведение будут с 1 по 8 класс, чтобы не создавать лишнего стресса для выпускников в преддверии экзаменов. Каждая школа будет выбирать подходящую форму оценивания: будь то пятибалльная система (от "отлично" до "неудовлетворительно"), зачетная ("зачет" или "незачет") или трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое" и "недопустимое").

"Введение оценок за поведение станет важным шагом к формированию более ответственного и активного отношения учащихся к учебному процессу и взаимодействию с окружающими. Оценки помогут не только выявить положительные стороны поведения детей, но и работать над недостатками, создавая тем самым более гармоничную атмосферу в школьной среде. Надеюсь, что введение оценок за поведение станет дополнительным инструментом для формирования у детей навыков социализации и ответственности, что, безусловно, положительно скажется на их будущем", - подчеркнула Титаренко.

Апробация системы оценивания за поведение начнется с 1 сентября 2025 года. Ранее в Минпросвещения отметили, что всего пилотный проект будет реализован в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Мордовия. Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. Оценки предполагается выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся.