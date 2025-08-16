Собянин: Москва продолжает работы по восстановлению инфраструктуры в Донецке

Бригады ремонтируют многоквартирные дома, а также обновляют системы отопления, водоснабжения и канализации, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Москва дополнительно направила в Донецк 50 аварийно-восстановительных бригад для подготовки к зиме. Кроме того, было задействовано 135 машин столичных коммунальщиков для развоза воды, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В бригадах - разные специалисты со всем оборудованием и спецтехникой для проведения ремонтно-восстановительных работ. На особом контроле столичных коммунальщиков - подготовка к отопительному сезону социальных объектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник и других. Туда тепло подается в первую очередь", - говорится в сообщении.

Острая проблема города - отсутствие стабильной подачи воды в систему централизованного водоснабжения, отметил Собянин. Водопровод протяженностью больше 5 км, который обеспечивает дополнительную подачу воды в город, был проложен в 2022 году. Кроме того, в рамках решения проблемы были отремонтированы десятки километров аварийных трубопроводов.

"Столичные бригады дежурят в Донецке с июля 2022 года. Они ремонтируют многоквартирные дома, при необходимости - обновляют системы отопления, водоснабжения и канализации", - добавил мэр столицы.