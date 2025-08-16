Бренд, в чьем свитере Лавров прилетел на Аляску, создаст посвященную саммиту модель

Все свитера с надписью "СССР" как у главы МИД РФ закончились у бренда утром 15 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Челябинский бренд одежды SelSovet, разработавший свитер с надписью "СССР", в котором глава российского МИД Сергей Лавров прилетел на саммит на Аляске, разработает новую модель, посвященную этому событию. Об этом рассказала ТАСС владелец бренда Екатерина Варлакова.

"Модель про Аляску у нас однозначно появится, я думаю, теперь все захотят [ее приобрести]. Мы уже размышляем на эту тему и сделаем какую-нибудь интересную вещь, дизайнеры поработают", - сказала она.

Ранее Варлакова рассказала, что все модели свитера с надписью "СССР" закончились у бренда утром 15 августа, новые поступят через один или полтора месяца. Сейчас для покупателей доступно оформление предзаказа.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.