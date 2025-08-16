Депутат заявил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции подключится к проработке этой инициативы в "возможно короткие сроки"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Насильственные преступления, преступления в сфере половой неприкосновенности, распространение наркотиков должны стать основаниями для запрета на курьерскую деятельность. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Судимые за насильственные преступления или преступления в сфере половой неприкосновенности в таких условиях могут представлять угрозу. Нельзя так же допускать к курьерской работе и судимых за наркопреступления. Помимо доставки официального заказа, они могут распространять наркотики и осуществлять закладки", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Также, считает депутат, необходимо исключить возможность работы курьерами судимых за преступления против безопасности государства.

Он отметил, что предлагаемая мера "исключительно профилактическая". "Важно не дать возможности лицу, ранее преступившему закон, вновь пойти на преступление. Кстати, похожие запреты уже действуют, например, в отношении занятия педагогической деятельностью", - добавил Пискарев.

По его словам, комитет подключится к проработке этой инициативы в "возможно короткие сроки".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента прорабатываются законодательные инициативы о запрете курьерской деятельности лицам с судимостью за определенные преступления, а также об усилении административной ответственности за доставку продуктов без медкнижки.