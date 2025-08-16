Пассажиров обеспечат питанием

СОЧИ, 16 августа. /ТАСС/. Следующий из Красноярска в Адлер поезд из-за непредвиденной остановки по технической причине задерживается более чем на четыре часа, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"Сегодня в 04:10 мск на перегоне Россоша - Овражная ПривЖД по техническим причинам произошла остановка пассажирского поезда №128 сообщением Красноярск - Адлер. В настоящее время состав следует по маршруту с задержкой более четырех часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Волгограде пассажиры будут обеспечены питанием. Приволжская железная дорога предпринимает меры для возвращения поезда в график движения.