Артист ранее поступил в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра, сообщил его сын Василий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сын народного артиста РФ Бориса Щербакова Василий Щербаков сообщил ТАСС, что артиста планируют выписать из больницы на следующей неделе.

"Пока он в больнице, но на следующей неделе выпишут. Пока все идет планово, все нормально", - сказал собеседник агентства.

Ранее сын артиста сообщил ТАСС, что его отец поступил в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра, после чего артисту провели операцию.

Щербакову 75 лет, он актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда №17" (2013) и многих других картинах.