Следственный комитет предъявил обвинение в двух эпизодах получения взятки, в трех эпизодах превышения должностных полномочий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил бывшему замминистра обороны Павлу Попову, находящему на лечении в НИИ им. Склифосовского, окончательное обвинение сразу по пяти статьям УК РФ - в двух эпизодах получения взятки, в трех эпизодах превышения должностных полномочий, незаконном обороте оружия и служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

"Нам объявлено об окончании следственных действий, расследование уголовного дела завершено. В окончательной редакции Павлу Попову вменяется два эпизода получения взятки (ст. 290 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), три эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ), а также служебный подлог (ст. 282 УК РФ)", - сказал защитник.

В ближайшее время защита Попова и он сам приступят к ознакомлению с материалами дела, которое составляет почти 50 томов. Генерал будет знакомиться с материалами "на больничной койке", так как в настоящее время находится под наблюдением врачей. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что генерал ни по одному пункту обвинения вину не признает, "отвергая коррупционную составляющую в своих действиях".

Попов был задержан 29 августа прошлого года. Изначально его обвиняли только в мошенничестве.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за его счет, действуя совместно с заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и директором парка Вячеславом Ахмедовым. Общая сумма незаконного обогащения составила более 60 млн рублей. Как полагают в СК, Попов обустроил за счет парка свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья и через подчиненных принуждал директоров фирм, связанных договорами с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. После постройки дома и благоустройства участка площадью около трех гектаров Попов продолжил обеспечивать за счет парка его техобслуживание. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова - к шести.