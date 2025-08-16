Для участников подготовили трассу с препятствиями по пересеченной местности, сообщил соорганизатор мероприятия, заместитель филиала центра "Воин" в регионе Александр Цыганов

ЧЕБОКСАРЫ, 16 августа. /ТАСС/. Военно-спортивная "Гонка патриотов", собравшая 22 команды правоохранительных структур и спортсменов, проходит в Чебоксарах в честь 556-летия города. Данная командная игра будет развиваться в республике, сообщил ТАСС соорганизатор мероприятия, заместитель филиала центра "Воин" в Чувашии Александр Цыганов.

"Для участия в "Гонке патриотов" зарегистрированы 22 команды, участвуют силовые структуры - УФСИН, МЧС, ГАИ и ребята-спортсмены: есть команды самбистов, кикбоксеров, боксеров. <...> Есть команды смешанных силовых структур, инкассаторов. <...> Задача "Гонки патриотов" - командная игра, то есть работать в пятерке", - сообщил Цыганов.

В составы команд входят пять человек. Для участников подготовлена трасса с препятствиями по пересеченной местности. Гонка включает упражнения общей физической подготовки, а также специальные задания - в частности, перенос раненого, метание гранаты. Для воссоздания военной атмосферы используются холостые выстрелы, дымовые завесы и другие спецэффекты.

"Первое препятствие - это преодоление [автомобильных] колес, <...> затем участники перепрыгивают через стоги сена, делают совместные 30 приседаний, <...> бегут "пересеченку", забегают в трубу, проносят раненого на носилках. <...> Перед финишем кантуют пять раз тракторное колесо весом 200 кг, <...> на рубеже метают гранаты в положении лежа. Если кто-то из команды не попадает в цель, то всей командой делают 10 прессов лежа", - пояснил Цыганов.

Победителей определят в двух возрастных категориях: до 18 лет и старше. "[При проведении дальнейших "Гонок чемпионов"] будем придумывать еще более интересные задания, [их станет больше]. Начали с того, чтобы можно было максимально комфортно пройти [все препятствия], чтобы любой спортсмен прошел. Это не так сложно, но и легким не назовешь", - добавил собеседник агентства.

16-17 августа Чебоксары отмечают 556-летие под девизом "Счастье на Волге". Ряд крупных спортивных мероприятий проходит в центре города на Певческом поле. По данным администрации Чебоксар, предусмотрены выступления спортивных федераций, различные соревнования и фестивальные мероприятия, в том числе на воде.