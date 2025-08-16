Инициатором стал один из лучших в мире игроков по Dota 2, профессиональный киберспортсмен Алан Satanic Галлямов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Возможность проведения тренировок по киберспортивной дисциплине Dota 2 для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата рассматривается органами власти Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

"В рамках сотрудничества между федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Свердловской области и благотворительным фондом "Пари и побеждай" обсуждается вопрос об организации тренировок по игре в Dota 2. Главный герой инициативы - профессиональный киберспортсмен Алан Satanic Галлямов - один из лучших в мире игроков по Dota 2", - сказали в министерстве.

В то же время интерес к киберспорту среди участников специальной военной операции и запрос на занятие им отсутствует, отметили в министерстве.