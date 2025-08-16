Социальная сеть приняла такие меры за нарушения правил площадки

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok навсегда заблокировала аккаунт внефракционного депутата Верховной рады Артема Дмитрука за нарушения правил площадки. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

"Ага. "Нарушение" заключается только в одном - в правде. В правде о режиме в Украине и лично о террористе Зеленском", - прокомментировал он.

Ранее на Украине было заблокировано более 35 каналов за трансляцию "российских нарративов", в том числе каналы Дмитрука, журналиста Александра Шелеста, телеведущего и депутата Госдумы Анатолия Вассермана и других.

Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совбез принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.