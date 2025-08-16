В Заполярье опубликовали список точек Wi-Fi на фоне перебоев в работе интернета

Карта будет дополняться по мере актуализации и появления новых точек

МУРМАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области опубликовали список с более чем 100 точками бесплатного Wi-Fi в регионе на фоне ограничения доступа к мобильному интернету для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Мурманской области.

"Более 100 точек с бесплатным Wi-Fi в Мурманской области собраны на специальной странице портала правительства. Для комфортного поиска точек сделана интерактивная карта, что позволит жителям выбрать ближайший адрес, где доступен Wi-Fi, при отсутствии мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точки подключения расположены в библиотеках, торговых центрах, банках и других общественных местах. На карте также отображается график работы заведений. Карта будет обновляться по мере актуализации и появления новых точек.

Ограничения доступа к мобильному интернету в Мурманской области начались в пятницу 15 августа. Они были введены "в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона".