В Екатеринбурге открылась первая очередь молодежного кластера "Салют"

Площадь объекта составила около 900 кв. м, сообщили в департаменте информационной политики региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли первую очередь молодежного кластера "Салют" на месте бывшего одноименного кинотеатра. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в День города, 16 августа, дали старт работе первой очереди городского молодежного кластера. Площадка заработала в помещении бывшего кинотеатра "Салют", пустовавшего с 2020 года. <…> Открыта первая очередь "Салюта" - около 900 кв. м: фойе и малый зал на 200 мест", - говорится в сообщении.

На следующих этапах работы в "Салюте" будут оборудованы коворкинги, переговорные, студии для записи подкастов, творческие мастерские, учебные и выставочные зоны. "[Проект] создает новое современное пространство для творческой молодежи, которая уже здесь и сейчас готова предлагать, разрабатывать и продвигать идеи и решения, способные менять жизнь города и региона. Символично, что кластер разместился на площадке старейшего городского кинотеатра. Это здание с богатой историей, с особой атмосферой и характером, оно буквально заточено на творчество и креатив", - приводятся в сообщении слова Паслера.

В департаменте отметили, что концепция пространства сохранится в формате поддержки молодежного творчества. Рассадка в современной зоне для зрителей станет свободной, что позволит проводить в кластере концерты, семинары, конференции и другие мероприятия. Также на базе сохранившихся артефактов советского кинотеатра планируется создать Музей кино. Сегодня в "Салюте" началась работа недельного стартап-интенсива "Молодой город", участники которого пройдут обучение и создадут свои бизнес-планы, связанные с развитием столицы Урала, лучшие бизнес-идеи получат поддержку в реализации, сообщил в своем телеграм-канале Орлов.

Создание в Екатеринбурге городского молодежного кластера позволит вовлечь молодых горожан в социально-ориентированные практики, сделать первые шаги в предпринимательстве, решить вопросы социализации иногородних студентов, добавили в департаменте. Реконструкция "Салюта" финансируется полностью из внебюджетных источников.

"Салют" - один из старейших кинотеатров Екатеринбурга. Датой основания кинотеатра считается октябрь 1912 года, когда на его нынешнем месте открылся четвертый электротеатр в Екатеринбурге - "Художественный". "Салют" попал в Книгу рекордов Гиннесса как кинотеатр, показывающий фильм дольше остальных ("Титаник" Джеймса Кэмерона, 1 год и 7 месяцев). "Салют" прекратил работу в качестве кинотеатра в феврале 2020 года.