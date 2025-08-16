Гражданину обещают огромную прибыль от "инвестиций" или "выигрыша", а когда он хочет забрать деньги, мошенники заявляют о проблеме

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. МВД РФ предупреждает о кибермошенниках, обещающих прибыль от инвестиций, а затем сообщающих о проблемах при попытке вывести деньги, присылая поддельный скриншот из якобы банковского приложения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Мошенники прислали поддельный скриншот, якобы из банковского приложения. Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен "встречный перевод" получателю (мошенникам) в размере 49 900 рублей. Утверждается, что это требование "антифрод-системы" для "подтверждения получателя", - говорится в сообщении.

Там пояснили, как работает эта схема - гражданину обещают огромную прибыль от "инвестиций" или "выигрыша", а когда он хочет забрать деньги, мошенники заявляют о проблеме. "Под предлогом "комиссии", "антифрод-проверки", "разблокировки счета" или, как здесь, "встречного перевода получателю", требуют перевести им деньги. Настоящие банки, платежные системы или брокеры никогда не требуют от клиента перевода физическому лицу. Комиссии платятся сервису, а не человеку. Антифрод-системы банков также не требуют действий от клиента в виде переводов денег", - предупредили в полиции.