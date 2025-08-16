Там будут проходить занятия по корейскому языку, по игре на традиционных музыкальных инструментах и спортивные мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Корейская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга открыла "Корейский дом" для продвижения традиционной культуры своего народа. Как сообщил ТАСС президент Санкт-Петербургской корейской национально-культурной автономии Дмитрий Пак, в доме будут проходить общественные мероприятия и занятия для всех желающих познакомиться с корейской культурой.

"В этом доме будут проходить занятия по корейскому языку, по игре на традиционных музыкальных инструментах и спортивные мероприятия, в том числе по традиционным видам единоборств. Это для всех, кто интересуется корейской культурой, мы рады видеть всех", - сказал Пак.

Открытие "Корейского дома" приурочено к празднованию 80-летия освобождения Корейского полуострова от японской оккупации советскими войсками 15 августа 1945 года. По словам Пака, решение создать такой культурный центр было принято еще около 10 лет назад, но реализация задержалась из-за проблем с выбором помещения.

В день открытия центра в нем представили экспозицию "Корейцы - герои Великой Отечественной войны", подготовленную исследователем истории советских корейцев Дмитрием Шином. В программу открытия вошел гала-концерт с исполнением традиционных корейских танцев и песен, а также показательные выступления по тхэквондо.

"Открытие "Корейского дома" - новый этап в развитии корейской общины Санкт-Петербурга. Пусть он станет подлинным местом притяжения всех, кто любит и ценит корейские традиции, важной площадкой для межнационального диалога", - отметил в приветствии к участникам мероприятия губернатор Петербурга Александр Беглов.