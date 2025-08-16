Новый спортквартал "Архангел Михаил" открылся в День города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Спортивный квартал "Архангел Михаил", где можно будет заниматься единоборствами, экстремальными видами спорта и практической стрельбой, открылся в День города в Екатеринбурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

"Сегодня Екатеринбург - столица Уральского федерального округа - отмечает День города. <…> Подарком горожанам стало открытие спортивного квартала "Архангел Михаил". В одном месте построены новые объекты для активного спорта, где можно заниматься единоборствами, экстремальными видами, практической стрельбой и просто гулять с близкими по парку", - написал он.

Также в ходе фестиваля "Энергия РМК", который проходит в квартале 16-17 августа, Жога вручил благодарственные письма шести уральским спортсменам, в числе которых президент академии единоборств РМК, капитан бойцовской команды "Архангел Михаил" Иван Штырков и российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Петр Ян.

Программой фестиваля предусмотрены выступления звезд поп-сцены, выставка "Дакар - Екатеринбург", где представлены автомобили команды "КАМАЗ - мастер" и трофеи гонщика Сергея Карякина. Также в дни фестиваля пройдут два турнира по кикбоксингу RCC Fair Fight, почетными гостями станут Ян, экс-чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко и белорусский боец смешанного стиля Владислав Ковалев.