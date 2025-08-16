Нахождение рядом с фронтом потока высотой до 5 метров и более может представлять опасность для людей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вулкан Крашенникова на Камчатке продолжает извержение с медленным лавовым потоком. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Лавовый поток и извержение вулкана Крашенинникова в самом сердце Кроноцкого заповедника, явление масштабного вулканического процесса, происходящего прямо на глазах восхищенной публики. Лавовый поток по-прежнему, хоть и медленно, но движется, постоянно слышится треск лавовых блоков, трущихся друг о друга в движении", - говорится в сообщении.

Специалисты предупредили, что нахождение рядом с фронтом потока высотой до 5 метров и более может представлять опасность для людей.