Это связано с проведением забега

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Движение на Садовом кольце и на ряде других улиц будет ограничено 17 августа в связи с проведением забега. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На Садовом кольце и нескольких улицах в центре 17 августа ограничат движение транспорта. Это связано с проведением забега "Садовое кольцо", - говорится в сообщении.

Так, 17 августа с 07:00 мск до 19:30 мск нельзя будет проехать по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.

Кроме того, до 07:00 мск 18 августа полностью перекроют движение на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы), а также в проезде Девичьего Поля. Также на данных участках будет временно запрещена парковка до окончания мероприятия.