Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 1 тыс. машин

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. автомобилей ожидают выезда из Крыма по мосту через Керченский пролив, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении на 17:00 мск.

Согласно данным в канале, пробка начала скапливаться к 6:00, тогда на выезде из Крыма ожидали 70 машин. К 9:00 их число превысило 500, к 14:00 - 800.