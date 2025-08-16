Анатолий Торкунов награжден "за выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО МИД РФ Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Торкунов награжден "за выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность". Ранее он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, что теперь делает его полным кавалером ордена.

Торкунову 26 августа исполняется 75 лет. Занимает должность ректора МГИМО МИД РФ с 1992 года.