Ее посетители могут попробовать себя в роли водителя электробуса

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Посетители выставки "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж" могут попробовать себя в роли водителя электротранспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

"На выставке "Та самая Москва" посетители узнают, как развивается один из самых современных и комфортных мегаполисов в мире. За последние 10 лет Москва вышла в число мировых лидеров по использованию электротранспорта. Сегодня в столице работают уже 85 российских электробусов последнего поколения. Более 220 маршрутов обслуживают свыше 2,4 тыс. инновационных машин на электротяге. Продолжаем развивать городской транспорт, что соответствует стратегии до 2030 года, утвержденной [мэром Москвы] Сергеем Собяниным", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, посетители выставки могут увидеть, как из модулей-префабов собирают современные дома, изучить 90-летнюю историю столичного метро и рассмотреть арт-объект из семи лопат, которыми заложили первую шахту Метростроя.

"Один из элементов выставки - интерактивная инсталляция "Лифт будущего". С ее помощью можно за несколько секунд перенестись из старой промзоны в инновационный кластер или из тесной хрущевки с узкими коридорами в просторную квартиру по программе реновации. Отдельное внимание уделено трансформации Ленинградского вокзала: от Российской империи до наших дней. Гости также узнают, каким он станет после масштабной модернизации", - добавили в комплексе.

Цокольный этаж Манежа занимает семейный досуговый центр площадью 1,5 тыс. кв. м, где проводят мастер-классы для детей. Также на выставке можно попробовать себя в роли водителя современного электротранспорта на симуляторе-тренажере, проверить знания в интерактивной викторине о развитии транспорта и прогуляться по инсталляции с настоящим вагоном метро "Москва-2024" и прототипом тоннелепроходческого щита. С помощью технологии дополненной реальности гостям расскажут, как работает умный светофор, и проведут виртуальное 5D-путешествие по Москве-реке.

Еще на экспозиции можно ознакомиться с новейшей промышленной продукцией. Представлено более 50 экспонатов, среди которых роботизированные комплексы, фотонные интегральные схемы, позволяющие увеличить передачу данных в 100 раз, космический спутник и многое другое. Кроме того, посетители могут узнать, по какой технологии производят литий-ионные батареи для электротранспорта и как они приводят в движение электробусы.

О выставке

Интерактивная выставка "Та самая Москва" работает до 31 августа. Она посвящена развитию и достижениям города в области транспорта, градостроительства и промышленности. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Экспозиция открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 21:00 по выходным. Понедельник - выходной день. Адрес площадки: Манежная площадь, дом 1. Вход свободный.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля.

Организаторы отмечают, что "Территория будущего. Москва 2030" - это возможность в масштабах города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство.

