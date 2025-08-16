Праздник прошел в День города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Фестиваль музыки и спорта "Энергия РМК" прошел в День города в Екатеринбурге. Посмотреть на красочное шоу и спортивные соревнования в новый спортивный квартал "Архангел Михаил" пришли тысячи жителей и гостей города, передает корреспондент ТАСС.

"Как принято у нас на Руси, дождь к добру. А сегодня еще одно доброе дело, потому что добрые люди открыли этот квартал для добрых дел. <…> За столь короткий промежуток времени реализовать такой мощнейший продукт для людей - это дорогого стоит, поэтому искренние слова благодарности, уважения. Я хочу всем пожелать хорошего настроения, хорошего праздника, добрых дел и удачи", - сказал, приветствуя гостей праздника, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, обращаясь к участникам, отметил, что жители Екатеринбурга вносят свой вклад в развитие города. "Это место, где каждый желающий может заняться тем видом спорта, который ему по душе, развить свои качества лидерские, проявить свой характер. <…> Спасибо огромное за этот праздник, за это замечательное место", - сказал он.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что Урал всегда славился щедрыми и сильными людьми. "Город молодой. И креатив, труд, уважение, любовь, патриотизм к нашей стране присутствуют абсолютно везде. Я хочу от всей души всех горожан поздравить с Днем города, пожелать процветания городу Екатеринбургу, чтобы ветераны были окутаны любовью нашего города, а у молодежи были все возможности для самореализации. В городе есть абсолютно все для того, чтобы каждый нашел себя, нашел то, где он хочет и может реализоваться. Сегодняшнее мероприятие и это место тому подтверждение", - сказал Паслер.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что открытие квартала "Архангел Михаил" - это событие, аналогов которому нет не только в России, но и во всем мире. "Екатеринбург - город молодежи. Четверть нашего населения - это молодые люди от 14 до 35 лет. Там, где есть молодежь, там есть будущее, там кипит энергия. И замечательно, что это осознают и в полной степени понимают наши руководители социально ответственного бизнеса, крупные промышленники", - сказал он.

Президент Академии спорта РМК Иван Штырков считает, что квартал "Архангел Михаил" и Академия спорта РМК станут спутниками новых уральских чемпионов. "Семь лет назад мы открывали Академию единоборств РМК и нами двигало огромное и, самое главное, искренне желание развивать детский, любительский и профессиональный спорт. Сегодня мы стоим в спортивном квартале "Архангел Михаил", стоим и впитываем энергию РМК - энергию, которая дает силу идти вперед, никогда не сдаваться", - заявил Штырков.

О фестивале

"Энергия РМК" - это фестиваль спорта, музыки и активного образа жизни от Русской медной компании. Спортивный квартал - это уникальное место с профессиональной базой для спорта, отдыха и досуга всей семьи. В дни фестиваля, 16-17 августа, вся улица стала большой спортивной площадкой для детей и взрослых со сценой, рингом и огромной сценой.

Открыло фестиваль захватывающее авиашоу от пилотажной группы "Русь", затем состоялся спортивный парад с презентацией спортивных и спасательных направлений РМК. Гости праздника также смогли увидеть мотошоу от Алексея Колесникова и FMX13 - команды мотофристайла, основанной в 2007 году. В ее состав входят настоящие мастера своего дела, выполняющие головокружительные трюки. Кроме того, были представлены более 30 внедорожников, мотоциклов, капотных и гоночных грузовиков, побеждавших в ралли "Дакар".

На нескольких площадках прошли профессиональные турниры звёзд лиг RCC, показательные выступления экстремалов от RCC Extreme, турниры RCC Padel и многое другое. Музыкальная часть праздника была представлена таким хедлайнерами, как Леша Свик, Mary Gu, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape.