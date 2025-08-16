Они представили в рамках фестиваля "Театральный бульвар" музыкальный спектакль "Богатырь из теста"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Музыкальный спектакль "Богатырь из теста" показали артисты марийского национального театра драмы имени Шкетана на фестивале в центре Москвы.

Постановка создана по мотивам одноименной народной сказки о чуде, произошедшем в семье главных героев - Пайберде и Унави. Они долго просили Бога послать им первенца-сына. Их мольбы были услышаны: сын появился у них из теста, замешенного и оставленного на ночь в печи. Вырос из мальчика настоящий богатырь, которому было суждено победить трехголового дракона Аждагу.

Показ спектакля, который артисты из Марий Эл включили в свой гастрольный репертуар, состоялся на Чистых прудах в рамках фестиваля "Театральный бульвар" - составной части проекта мэра столицы "Лето в Москве".

По словам главного режиссера театра Романа Алексеева, постановка изначально была создана на русском языке, чтобы охватить как можно большую аудиторию, прежде всего детскую, как в регионе, так и за его пределами. "Конечно, для показа в Москве мы внесли коррективы в постановку, но они никак не отразились на сюжете и, главное - на самом духе народной марийской сказки",- отметил Алексеев в беседе с ТАСС.

В свою очередь, глава Марий Эл Юрий Зайцев в беседе с ТАСС напомнил, что именно театральное искусство занимает особое место в культурной жизни республики. "По статистике мы занимаем второе место в стране по числу посещений театров на тысячу жителей",- сказал Зайцев. Он подчеркнул, что подобные сегодняшнему выступления артистов позволяют не только познакомить жителей разных уголков страны с национальной марийской культурой, но и заинтересовать их посетить республику. "Только в прошлом году столицу республики - Йошкар-Олу - посетили свыше 564 тыс. человек и подобные культурные мероприятия только повысят интерес к нашему самобытному гостеприимному краю",- заключил Зайцев.